Книгу о России представили в Австрии после визита Путина

В столице Австрии представили книгу с названием «Научиться любить Россию». Презентация прошла в посольстве РФ в Вене на следующий день после визита президента Владимира Путина в эту страну.

Ее автор художественный руководитель сочинского парка науки и искусств «Сириус» Ханс-Йоахим Фрай пишет о том, что стремился разрушить предубеждения о России и выстроить доверие к ней, научить любить эту страну и постичь русскую душу. По словам писателя, эта работа стала для него «делом сердца».

«На фоне всех политических дискуссий за последние три-четыре года мне было просто необходимо написать книгу о культуре, душе, о том, что я лично смог узнать о России», — приводит его слова «РИА Новости». Фрай также рассказал, что его семья со стороны прадедушки много лет тесно связана с российским государством.

5 июня президент РФ Владимир Путин посетил Австрию с официальным визитом. По итогам переговоров с главой республики Александром Ван дер Белленом российский лидер высоко оценил желание австрийского руководства способствовать нормализации отношений между Евросоюзом и Москвой. Путин также провел встречу с канцлером этой страны Себастьяном Курцем.