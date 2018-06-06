Прямой эфир

Книгу о России представили в Австрии после визита Путина

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В столице Австрии представили книгу с названием «Научиться любить Россию». Презентация прошла в посольстве РФ в Вене на следующий день после визита президента Владимира Путина в эту страну.

Ее автор художественный руководитель сочинского парка науки и искусств «Сириус» Ханс-Йоахим Фрай пишет о том, что стремился разрушить предубеждения о России и выстроить доверие к ней, научить любить эту страну и постичь русскую душу. По словам писателя, эта работа стала для него «делом сердца».

«На фоне всех политических дискуссий за последние три-четыре года мне было просто необходимо написать книгу о культуре, душе, о том, что я лично смог узнать о России», — приводит его слова «РИА Новости». Фрай также рассказал, что его семья со стороны прадедушки много лет тесно связана с российским государством.

5 июня президент РФ Владимир Путин посетил Австрию с официальным визитом. По итогам переговоров с главой республики Александром Ван дер Белленом российский лидер высоко оценил желание австрийского руководства способствовать нормализации отношений между Евросоюзом и Москвой. Путин также провел встречу с канцлером этой страны Себастьяном Курцем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин назвал способ сократить поток мигрантов с Ближнего Востока
«Газпром» продлил контракт на поставку российского газа в Австрию до 2040 года

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017