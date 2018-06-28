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Белый дом назвал темы встречи Путина и Трампа

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Фото: REUTERS/Joshua Roberts
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Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп обсудят на совместной встрече вопросы национальной безопасности и двусторонние отношения, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Белого дома.

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В Кремле подтвердили планы Путина обсудить с Трампом перспективы развития российско-американских отношений. Кроме того, лидеры государств обсудят актуальные вопросы международной повестки дня.

28 июня стало известно, что встреча Путина и Трампа пройдет в Хельсинки 16 июля.

В этот же день сообщалось об опасениях Великобритании из-за того, что договоренности, которые Трамп может достичь на встрече с Путиным, могут подорвать позиции НАТО.

По мнению политолога Дмитрия Солонникова этот страх вызван тем,  что улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном может «убить» карьеру британского премьера Терезы Мэй.

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