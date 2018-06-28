Великобритания испугалась последствий встречи Трампа и Путина

Великобритания опасается, что президент США Дональд Трамп подорвет позиции НАТО своими договоренностями на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Британский парламент обеспокоен возможным развитием событий, при котором Трампа убедят сократить объем военных обязательств США перед Европой, что поставит под угрозу обороноспособность стран НАТО против якобы «российской агрессии», сообщает The Times.

По данным издания, одним из поводов для опасений стало недавнее «мирное соглашение», которое Трамп заключил с лидером КНДР Ким Чен Ыном после продолжительной конфронтации.

Чиновники обеспокоены тем, что президент США по итогам переговоров может отменить или изменить запланированные военные учения альянса, что приведет к кризису в НАТО, пишет газета.

Еще одно из опасений Лондона — возможное признание Трампом Крыма частью России и пересмотр санкционной политики. При этом издание подчеркивает, что ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что «позиция США по вопросу санкций не изменяется».

Согласно докладу комитета обороны парламента Великобритании Лондон недоволен потенциальной мобильностью войск НАТО. Согласно расчетам бригаде, обеспечивающей быструю реакцию на нападение, потребовалось бы от трех до четырех недель, чтобы добраться до стран Балтии.

27 июня была достигнута договоренность о месте и времени встречи президентов США и России, подробности объявят сегодня.

Член президиума Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Владимир Зорин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что встреча Путина и Трампа прежде всего консультативная — для прояснения позиций, сообщает «РИА Новости».