Прямой эфир

Парламент Великобритании недоволен мобильностью войск НАТО

0
Фото: TASS/Georgina Stubbs
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Великобритания недовольна потенциальной мобильностью войск НАТО, говорится в докладе комитета обороны британского парламента, посвященном военным отношениям Североатлантического альянса, США и Британии.

Согласно расчетам, бригаде, обеспечивающей быструю реакцию на нападение, потребовалось бы от трех до четырех недель, чтобы добраться до стран Балтии.

«НАТО не сумело адаптироваться к новым условиям безопасности»
Замглавы МИД РФ Александр Грушко — об утрате Североатлантическим альянсом смысла существования

Затруднить перемещение натовских войск по Европе может нехватка подходящей инфраструктуры. Предположительно опоры европейских железнодорожных мостов, туннели и дороги могут не выдержать веса военных грузов.

«Транспортировка сил по морю также затруднительна, поскольку большинство судов, способных ее обеспечить, принадлежат частным компаниям, а способность портов справиться с доставкой военной техники неясна», — приводит RT текст сообщения.

Еще одна потенциальная преграда для оперативной военной реакции на нападение — правовые барьеры.

В начале июня стало известно о планах НАТО создать резерв в 30 тыс. военнослужащих «на случай нападения России». С инициативой выступили власти США, а ведущую роль в новом соединении отвели Германии. Данную меру поддержали ряд стран — членов Североатлантического альянса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Глава Минобороны Португалии рассказал о зацикленности НАТО на России
НАТО одобрило новую стратегию по авиации

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017