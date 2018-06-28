Парламент Великобритании недоволен мобильностью войск НАТО

Великобритания недовольна потенциальной мобильностью войск НАТО, говорится в докладе комитета обороны британского парламента, посвященном военным отношениям Североатлантического альянса, США и Британии.

Согласно расчетам, бригаде, обеспечивающей быструю реакцию на нападение, потребовалось бы от трех до четырех недель, чтобы добраться до стран Балтии.

Затруднить перемещение натовских войск по Европе может нехватка подходящей инфраструктуры. Предположительно опоры европейских железнодорожных мостов, туннели и дороги могут не выдержать веса военных грузов.

«Транспортировка сил по морю также затруднительна, поскольку большинство судов, способных ее обеспечить, принадлежат частным компаниям, а способность портов справиться с доставкой военной техники неясна», — приводит RT текст сообщения.

Еще одна потенциальная преграда для оперативной военной реакции на нападение — правовые барьеры.

В начале июня стало известно о планах НАТО создать резерв в 30 тыс. военнослужащих «на случай нападения России». С инициативой выступили власти США, а ведущую роль в новом соединении отвели Германии. Данную меру поддержали ряд стран — членов Североатлантического альянса.