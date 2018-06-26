НАТО одобрила новую стратегию по авиации

НАТО одобрила новую стратегию по военно-воздушным силам, согласно которой впервые после «холодной войны» могут сложиться условия, когда превосходства в воздухе может не быть. Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

В первую очередь в стратегии говорится о том, что на эффективность воздушных операций могут повлиять современные системы ПВО, кибер- и радиоэлектронной борьбы. В связи с этим указывается необходимость того, чтобы специальные силы, морские и кибернетические подразделения лучше поддерживали авиацию разведкой, целеуказанием и данными после удара.

Стратегия также предусматривает, что ВВС должны быть способны обороняться от любого равного противника впервые после окончания «холодной войны».

Кроме того, авиация стран альянса должна иметь возможность действовать в любых районах и условиях, включая сильно защищенное воздушное пространство.

По мнению представителя НАТО Оаны Лунгеску, новая стратегия поможет обеспечить, чтобы ВВС союзников по альянсу оставались гибкими и готовыми к любым возможным непредвиденным обстоятельствам.