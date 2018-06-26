МИД оценил возросшую активность НАТО в странах Балтии

Страны НАТО будут ощущать последствия возросшей активности на собственной безопасности, заявил замглавы российского МИД Александр Грушко.

Так он прокомментировал начавшиеся 26 июня учения ВВС НАТО и государств–партнеров альянса Ramstein Alloy в воздушном пространстве Эстонии, Латвии и Литвы.

«Там имелись все возможности для того, чтобы выстраивать систему безопасности без опоры на военный компонент. Страны НАТО пошли по другому пути», — приводит его слова «РИА Новости».

8 июня ряд стран НАТО приняли документ об усилении восточного фланга альянса, а в начале месяца немецкие СМИ узнали, что организация планирует создать 30-тысячный резерв «на случай нападения России».

Ранее в июне министр обороны Сергей Шойгу отметил, что наращивание натовских сил происходит на фоне истерии руководства стран Балтии и Польши о якобы готовящейся против них российской агрессии.