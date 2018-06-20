Американские СМИ оценили способность РФ защитить Калининград

Американские авианосцы USS классов Nimitz и Gerald R. Ford слишком громоздки для выполнения боевых задач в ограниченном пространстве Балтийского моря и будут уязвимы на подходе к Калининграду. К такому выводу пришло американское издание The National Interest.

Автор материала пишет, что угрозу для ВМС США представляют российские крылатые ракеты. базирующиеся как на море, так и на берегу. Он также отметил наличие у РФ противокорабельных ракет П-800 «Оникс» с радиусом действия 600 км, которые способны наносить точные удары по любой цели от калининградского до шведского берега.

Также в статье указывается, что несмотря на то, что Балтийский флот ВМФ России в основном «состоит из старых ветхих кораблей», все они оснащены грозным противолодочным оружием, которое представляет опасность для США. Кроме того, Калининградская область защищена российскими комплексами С-400 с радиусом действия 250 км, «Искандер-М» (350 км) и «Бастион-П» (300 км).

Журналист также отмечает, что в таких условиях теряет смысл применение F-35C Lightning II (палубная версия истребителя). В связи с этим он пришел к выводу, что в случае потенциального конфликта США необходимо держать авианосцы на дальнем расстоянии от российских берегов, а в дополнение к F-35C Lightning II использовать истребители четвертого поколения F/A-18E/F Super Hornet.

Ранее в мае The National Interest признал, что «вооруженная до зубов» Калининградская область является самым страшным кошмаром НАТО. Издание заявило, что больше всего представителей стран – членов альянса пугает географическое расположение данного региона.