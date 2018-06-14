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Три российские подлодки вошли в топ-5 самых смертоносных субмарин

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Фото: РИА Новости/Ильдус Гилязутдинов
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Три российские подлодки вошли в пятерку самых смертоносных субмарин в мире по версии американского журнала The National Interest

Авторы издания включили в список судна, которые либо уже стоят на вооружении, либо в скором времени поступят в эксплуатацию. 

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Одним из фаворитов журнала стала атомная подводная лодка четвертого поколения проекта 955 «Борей». Субмарина оснащена 16 баллистическими ракетами «Булава», каждая из которых способна нести до 10 ядерных боеголовок с суммарной мощностью 1,5 мегатонны, максимальной дальностью 8 тыс. км и комплексом преодоления ПРО. Отмечается, что эта подлодка является самой бесшумной среди российских АПЛ благодаря специальному водометному движителю.

В рейтинг также попала подлодка проекта  667БДРМ «Дельфин». Она вооружена 16 жидкостными трехступенчатыми ракетами «Синева», способными нести от четырех до восьми боеголовок. Кроме того, «Дельфин» способен вести «круговой» огонь в любом направлении, в частности, запускать ракеты с глубины 55 м.

Третьей российской АПЛ, выбранной специалистами, стала многоцелевая субмарина проекта 885 «Ясень», оснащенная 32 крылатыми ракетами «Калибр», способными нести ядерные боеголовки и летать на расстояние до 2,5 тыс. км. 

В топ-5 «самого смертоносного оружия, которое когда-либо изобретало человечество», также вошли две американские подлодки класса «Огайо» и «Колумбия». Первая АПЛ — «Огайо» — находится на вооружении ВМС США с 1981 года. Она способна нести 24 баллистические ракеты Trident II с 12 боевыми блоками. 

«Колумбия» же в данный момент находится на этапе строительства и будет введена в строй лишь в 2031 году. По размерам и водоизмещению она  идентична «Огайо», но будут оснащена лишь 16 баллистическими ракетами. 

Ранее в мае российские подлодки оценил французский адмирал  Кристоф Празак. По его словам, они невероятно быстрые и тихие.

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