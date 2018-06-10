СМИ выявили ахиллесову пяту США

США как никогда уязвимы перед внешними угрозами со стороны КНДР, России и Китая, пишет обозреватель аналитического журнала The National Interest.

В качестве аргумента он приводит данные американской разведки о том, что КНДР обладает десятками ядерных боеголовок и в последний год продвинулась в разработке технологии для их установки на различные виды межконтинентальных баллистических ракет.

Также журналист ссылается на заявление американского эксперта Питера Прая, по мнению которого США не смогут ответить на потенциальную агрессию со стороны этих трех стран в случае военного конфликта. Прай, в частности, указывает на то, что российский арсенал ядерного оружия как минимум в три раза превышает американский.

Кроме того, автор статьи приводит данные, согласно которым Россия планировала построить подземные города и командные центры на случай ядерного конфликта, откуда власти страны могли бы вести и, возможно, выиграть войну с США. Аналитик также полагает, что Москва смогла бы сбить большинство боеголовок, выпущенных с американской территории.

Ко всему прочему, США остаются беззащитными и перед Китаем. По словам эксперта, в его подземных туннелях способны разместиться сотни мобильных баллистических ракет, оснащенных ядерными боеголовками. При этом их количество значительно превышает арсенал США.

Подводя итоги, автор материала подчеркивает, что Вашингтон еще никогда не был более беззащитным перед внешними угрозами. По мнению журналиста, властям США нужно увеличить темпы наращивания ядерного потенциала и отказаться от выполнения договора СНВ-III.

СНВ-III — двусторонний договор между Россией и США, который предусматривает взаимное сокращение арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений. Документ был подписан в 2010 году президентами РФ и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Соглашение рассчитано на десять лет с возможным продлением на пять лет.