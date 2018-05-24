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В конгрессе США отказались свернуть разработку нового ядерного оружия

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Фото: commons.wikimedia.org
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Большинство законодателей США не поддержали поправку к военному бюджету на 2019 год, которая предлагала ограничить финансирование проекта по созданию новых ядерных боеголовок малой мощности. Как сообщает портал Defense News, против нее проголосовали 226 членов палаты представителей из 435, тогда как 188 человек ее поддержали.

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Поправка предлагала вдвое сократить финансирование программы по разработке ядерной боеголовки малой мощности W76-2, которая предназначалось для баллистических ракет Trident II морского базирования. Во время заседания, как сообщает «РИА Новости», республиканцы открыто заявили, что данная программа направлена на сдерживание России.

Бюджет США на 2018 год предполагает крупнейшее за 15 лет увеличение военных расходов. Спикер палаты представителей Пол Райан, комментируя принятие документа, отметил «начало новой эры для вооруженных сил страны».

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