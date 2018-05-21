Санкции меньшей дальности

Дональд Трамп поручил своей администрации начать разработку санкционных мер против российских компаний и чиновников, причастных к якобы имевшим место нарушениям ключевого соглашения в сфере безопасности — Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В Москве настаивают, что все положения документа, подписанного еще Горбачевым и Рейганом, соблюдаются. Какова цель Вашингтона, задумавшего новые ограничительные меры против Москвы, — в материале портала iz.ru.

Поделился полномочиями

Меморандум президента США, размещенный 16 мая на сайте Белого дома, адресован госсекретарю Майку Помпео, а также главе минфина, шефу Пентагона, руководителю минторга и директору Национальной разведки. Членам кабинета передаются «функции и полномочия» по реализации требований, изложенных в разделе С пункта 1244 закона о выделении средств на национальную оборону США на 2018 финансовый год (начался 1 октября прошлого года).

Полномочия эти состоят в подготовке и представлении в конгресс доклада, посвященного дополнительным ограничительным мерам против России. В отношении компаний и физических лиц — в том числе правительственных чиновников — должны быть введены санкции, поскольку они, по мнению Соединенных Штатов, несут ответственность за нарушения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), подписанного в 1987 году Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом.

РСМД_5 Госсекретарь США Майк Помпео Фото: Global Look Press/Al Drago

Список «виновных» должен содержаться в докладе. Их Вашингтон может наказать заморозкой активов, а также запретом на въезд в Соединенные Штаты и аннулированием въездной визы, если она была выдана ранее.

Бомба под договором

Неделей ранее комитет по делам вооруженных сил палаты представителей американского конгресса одобрил поправку, которая в случае ее принятия позволит Трампу самостоятельно решать, придерживаться ли положений ДРСМД или отказаться от него. Положение, которое предполагается включить в законопроект о расходах на оборону на будущий год, позволит США не считать себя связанными договором, если Белый дом не подтвердит полное его выполнение российской стороной.

Обнаружение силовыми и финансовыми ведомствами таких «нарушителей» — а в том, что их найдут, сомневаться не приходится — призвано развязать президенту США руки для выхода из договора.

РСДМ_1 Здание конгресса США в Вашингтоне Фото: Global Look Press/Alex Edelman

Лазейка для «Томагавка»

Впрочем, в соблюдении Вашингтоном договора, который предусматривает отказ СССР (а позднее России) и США от использования и хранения баллистических ракет средней (от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и малой (от 500 до 1 тыс. км) дальности, сомнений и так немало. Например, в России уже несколько лет говорят о том, что США используют на наземных объектах своей противоракетной обороны универсальные флотские пусковые системы, которые могут применяться и для запуска крылатых ракет Tomahawk.

Элементы таких комплексов Aegis Ashore США уже разместили в Румынии и планируют разместить в Польше — то есть в непосредственной близости от российских границ. Тот факт, что речь идет именно о системах, изначально разработанных для военно-морских сил, оставляет Соединенным Штатам лазейку для их размещения на суше. Упреки Москвы по поводу использования этой лазейки в ДРСМД Вашингтон игнорирует.

РСМД_2 Комплекс Aegis Ashore в Румынии Фото: Global Look Press/Lin Huifen

«Новая гонка вооружений»

Предоставление Трампу полномочий для одностороннего выхода США из ДРСМД, по словам автора поправки, члена палаты представителей Майка Галлахера, состоит в том, чтобы «подтолкнуть Россию к выполнению» условий договора. Развязав себе руки, Вашингтон, в частности, сможет «разрабатывать вооружения для сдерживания новых ядерных угроз, исходящих от Китая», отмечает The Washington Post.

ДРСМД был и остается одной из важнейших тем «в давно идущей политической борьбе между теми, кто считает необходимым обновление и сохранение направленных на избавление от ядерного оружия соглашений, заключенных во времена холодной войны, и теми, кто больше верит в ядерное сдерживание в отношении государств-агрессоров», указывает издание, отмечая, что обсуждаемые в конгрессе меры могут считаться «признаком того, что кампания против договоров в сфере контроля над вооружениями набирает ход».

Газета также приводит мнение президента занимающегося вопросами ядерного нераспространения фонда Plowshares Fund Джо Чиринчионе, по словам которого нынешние инициативы республиканцев в конгрессе — это «часть новой гонки ядерных вооружений».

РСМД_3 Запуск ракеты Tomahawk с борта эсминца Farragut Фото: Global Look Press/U.S. Navy

Восточно-Европейский нюанс

Обвинения в нарушении ДРСМД в адрес Москвы активно звучат последние несколько лет. В Вашингтоне, в частности, утверждают, что Россия вопреки взятым на себя обязательствам провела не только разработку, но и развертывание ракеты наземного базирования 9М729 с дальностью более 500 км. Доказательств, впрочем, американская сторона традиционно не приводит.

В свою очередь Россия отвергает обвинения. «Российское руководство неоднократно подтверждало приверженность обязательствам по ДРСМД, — говорил глава МИДа Сергей Лавров в интервью «Аргументам и фактам». — Каких-либо нарушений с нашей стороны не было. США утверждают обратное, но при этом не приводят никакой конкретной информации, которую можно было бы проверить, с тем чтобы прояснить ситуацию».

При этом, как отмечают и представители российских властей, и специалисты, США сами без особых церемоний действуют вопреки условиям ДРСМД. Например, в апреле МИД дал оценку докладу Госдепартамента США о соблюдении соглашений и обязательств области контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения.

На Смоленской площади отметили, что США уже долгие годы «просто игнорируют серьезные российские озабоченности, имеющие прямое отношение к выполнению американской стороной этого договора». Среди таких фактов в дипведомстве упоминают, в частности, размещение комплексов Aegis Ashore в Румынии и планы развертывания таких же систем в Польше, что является «грубейшим нарушением обязательств по ДРСМД».

РСМД_6 Министр иностранных дел России Сергей Лавров Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Кроме того, «в интересах ПРО уже более двух десятилетий США продолжают реализацию масштабной программы испытаний с использованием ракет-мишеней, сходных по характеристикам с баллистическими ракетами средней и меньшей дальности наземного базирования, совершенствуя, помимо прочего, ключевые элементы запрещенных по ДРСМД ракетных систем», указывается в документе.

Выдвигая голословные обвинения против Москвы, в Вашингтоне «формируют из России образ врага в среде своих союзников, добиваясь и от них роста военных ассигнований и ускоренной милитаризации», подчеркивает внешнеполитическое ведомство.

С оценкой МИДа согласны и в парламенте. «Это очередной повод на ровном месте, когда на воре шапка горит», — заявил глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов. Попытки США уличить Россию в том, что оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» выходит за рамки ДРСД, «не соответствуют действительности» — это доказывают «объективные показатели полигонных испытаний», сказал парламентарий в эфире НСН. В то же время США, «размещая противоракеты в Румынии и Польше, уже вовсю нарушают» договор, добавил Шаманов.

Глобальный контекст

В общемировом, а не только лишь российско-американском измерении рассматривают последствия возможного упразднения ДРСД в частном некоммерческом Фонде Карнеги за международный мир. Рискованная ситуация, которая сейчас складывается в сфере контроля над вооружениями со стороны России и США, является «следствием изменения стратегических факторов, в том числе развития новых технологий и геополитических трансформаций, которые порождают вопросы к релевантности существующей структуры контроля над вооружениями и необходимости ее сохранения обеими сторонами», пишет директор российских и евразийских программ фонда Юджин Румер.

РСМД_4 Развертывание оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

«Последствия исчезновения контроля над вооружениями — если до этого дойдет — предсказать трудно, — отмечает эксперт. — Помимо утраты критически важного инструмента для регулирования ядерного равновесия между Вашингтоном и Москвой, это может привести к возвращению ситуации, похожей на ту, в которой Советский Союз и США находились в 1950-х, когда каждая сторона реализовывала свои собственные программы без оглядки на вопросы стратегической стабильности».

Кроме того, такой сценарий «может повлиять и на отношения в ядерной сфере между США и Китаем, а также между Россией и Китаем», что может «ощущаться далеко за рамками чисто американо-российского контекста», подчеркивает специалист.

«Домашняя» аудитория в прицеле

Ряд экспертов полагает, что угрозы Белого дома и подыгрывающих президенту республиканцев на Капитолийском холме направлены даже не на Россию, а исключительно на американских избирателей.

«Трамп сегодня активно выходит из всех договоров, которые были достигнуты в предыдущий период — период президентства Барака Обамы, — отметил в беседе с RT военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. — Поэтому не исключено, что подобные «ястребиные» желания у него и по отношению к ДРСМД».

Обвинения в адрес России являются «основанием для новых американских оружейных программ, в том числе по разработке крылатой ракеты наземного базирования большой дальности», считает главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

При этом разговоры о необходимости «наказать» Москву по сути являются лишь поводом, сказал он в беседе с RNS: почти весь российский оборонно-промышленный комплекс и так находится под американскими ограничительными мерами. С учетом этого, отмечает эксперт, «новый санкционный пакет — не более чем пропагандистское сотрясение воздуха».