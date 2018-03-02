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Посол РФ в США заявил об антироссийской кампании в контексте ДРСМД

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Посл РФ в США Анатолий Антонов считает, что разрушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) стало бы тяжелым ударом по режиму контроля над вооружениями и нераспространения ядерного оружия.

По его словам, «антироссийская пропагандистская кампания в контексте ДРСМД дает всё больше оснований говорить о том, что в Вашингтоне взяли курс на выход из данного соглашения».

«Не раз предупреждали и вновь предупреждаем, что разрушение ДРСМД стало бы тяжелым ударом по режиму контроля над вооружениями и нераспространения ядерного оружия», — приводит слова дипломата ТАСС.

Ранее Антонов отверг обвинения Госдепартамента США в нарушении Россией ДРСМД. По его словам, Госдеп плохо владеет ситуацией в вопросах российско-американских соглашений, касающихся проблем разоружения и контроля над вооружениями.

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