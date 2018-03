Американские журналисты вступились за коллег из РФ после нападок Госдепа

Американские журналисты вступились за коллег из России на брифинге американского Госдепартамента после нападок официального представителя ведомства Хизер Науэрт. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Корреспондент телеканала «Россия 1» спросил, планирует ли Белый дом продолжать взаимодействие с Кремлем по вопросам глобальной безопасности и ядерного оружия после послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, в котором он рассказал о новейшем российском вооружении.

State Dept. spokesperson Heather Nauert dismisses questions from Russian reporters: "You’re from Russian TV too? Okay. Enough said, then." https://t.co/VtdqyQA9nk pic.twitter.com/9suCoX27QM