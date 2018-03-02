Американские журналисты вступились за коллег из РФ после нападок Госдепа

Американские журналисты вступились за коллег из России на брифинге американского Госдепартамента после нападок официального представителя ведомства Хизер Науэрт. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Корреспондент телеканала «Россия 1» спросил, планирует ли Белый дом продолжать взаимодействие с Кремлем по вопросам глобальной безопасности и ядерного оружия после послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, в котором он рассказал о новейшем российском вооружении.

State Dept. spokesperson Heather Nauert dismisses questions from Russian reporters: "You’re from Russian TV too? Okay. Enough said, then." https://t.co/VtdqyQA9nk pic.twitter.com/9suCoX27QM — ABC News (@ABC) 1 марта 2018 г.

«Ваш вопрос: прекратим ли мы переговоры? Конечно, это беспокоит, когда ты видишь ролик, демонстрирующий, как российское правительство атакует США. Не думаю, что это конструктивно или ответственно. У меня всё», — сказала Науэрт.

В свою очередь, корреспондентка «Первого канала» заявила, что в видеозаписи не демонстрировались кадры ракетной атаки со стороны РФ на США. Услышав, что журналист представляет Россию, Науэрт отказалась отвечать на вопрос.

«Вы тоже из России? Понятно. Довольно сказано, идем дальше», — ответила представитель Госдепа.

За российских журналистов вступилась их американская коллега, корреспондент телеканала CNN, указав Науэрт, что вопрос задают журналисты, а не российские чиновники. В ответ Хизер Науэрт заявила, что телеканал RT и «другие так называемые новостные организации финансируются правительством России и получают от него указания».

«Поэтому у меня нет большой терпимости к…», — сказала Науэрт, не завершив фразу, так как ее перебили, в результате чего в зале началась словесная перепалка. Ответить на поставленный вопрос Хизер Науэрт попросил и корреспондент Associated Press Мэтт Ли. Он также заметил, что на кадрах не видно, как ракеты поражают территорию США.

«Это определенно выглядит так. Можете посмотреть еще раз. Совершенно ясно, какова их цель», — резюмировала Науэрт.

В четверг президент России Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, в ходе которого он ознакомил слушателей с некоторыми системами военной техники, разработанными в стране, а также поступившими на вооружение армии РФ. По словам Путина, растущая военная мощь России является гарантией мира на Земле и никому не угрожает. Российский лидер также подчеркнул, что РФ не имеет плана использования военного потенциала в наступательных целях.