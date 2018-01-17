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Климов предупредил о новых мерах в ответ на притеснение российских СМИ

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Список ответных мер на притеснение российских СМИ за рубежом может быть расширен с учетом действий других стран. Об этом в среду заявил глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Андрей Климов.

«Наша комиссия еще осенью (прошлого года) подготовила серию конкретных рекомендаций, которые уже обрели силу закона и позволяют применять в отношении органов иностранной пропаганды сугубо адресные меры зеркального характера», — напомнил сенатор. По его словам, перечень мер при необходимости может быть расширен.

Как ранее сообщал портал iz.ru, глава телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала о трудностях в телекомпании после получения статуса иноагента. 

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