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Посол РФ в США отверг обвинения Госдепа в нарушении Россией договора РСМД

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Фото: ТАСС/Павел Смертин
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Посол России в США Анатолий Антонов отверг обвинения Госдепартамента США в нарушении Россией договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), заключенного между СССР и США в 1987 году. По словам Антонова, Госдеп плохо владеет ситуацией в вопросах российско-американских соглашений, касающихся проблем разоружения и контроля над вооружениями.

«В послании Путина речь шла стратегических вооружениях, которые не подпадают под ограничения ДРСМД. Еще раз подчеркну, что Россия, развивая свой ядерный потенциал, не нарушила ни одной договоренности в сфере разоружения и контроля над вооружениями. Все, что делается Минобороны России, российским военно-промышленным комплексом, находится в строгом соответствии с нашими международными обязательствами», — приводит слова Антонова «Интерфакс».

Российский посол отметил, что на сегодняшний день Россия имеет «серьезные озабоченности по выполнению условий договора со стороны США».

«Так что антироссийская пропагандистская кампания в контексте ДРСМД дает все больше оснований говорить о том, что в Вашингтоне взяли курс на выход из данного соглашения, как там в свое время вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны», — подчеркнул Антонов.

Ранее официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт в связи с заявлениями российского президента Владимира Путина обвинила Россию в нарушении международных договоров

Как сообщал портал iz.ru, 1 марта президент России Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, в ходе которого он ознакомил слушателей с некоторыми системами военной техники, разработанными в стране, а также поступившими на вооружение армии России. По словам Путина, растущая военная мощь РФ является гарантией мира на Земле и никому не угрожает. Российский лидер также заверил, что Россия не имеет плана использования военного потенциала в наступательных целях.

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