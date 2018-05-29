Китай испытывает ядерное оружие в пять раз чаще США

Китай наращивает темпы разработки оружия нового поколения. При этом Пекин проводит ядерные испытания чаще, чем США, пишет газета The Hill.

По данным Китайской академии инженерной физики, в период с сентября 2014 года по декабрь 2017-го власти КНР провели 200 ядерных испытаний. Таким образом, в среднем в стране проводят 5 испытаний в месяц.

Издание отмечает, что власти США тестируют ядерное оружие в пять раз реже — не чаще одного раза в месяц. Так, с 2012 по 2017 год в Соединенных Штатах прошло 50 ядерных испытаний, свидетельствуют данные Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли.

Как утверждают источники газеты, Китай разрабатывает новое тактическое ядерное оружие для применения в условиях ближнего боя. Однако The Hill напоминает, что Белый дом выделил $1,2 млрд на программу модернизации ядерного арсенала страны. Согласно новой ядерной доктрине США, в стране создадут ядерные боеприпасы малой мощности для сдерживания России и Китая.

24 мая власти КНДР взорвали три испытательные шахты единственного в стране подземного ядерного полигона Пхунгери. Однако, по мнению представителя Белого дома высокого ранга, корейские военные могли взорвать только тоннели объекта. Он не исключил, что Пхеньян сможет использовать полигон в будущем.