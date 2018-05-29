Прямой эфир

Китай испытывает ядерное оружие в пять раз чаще США

0
Фото: Global Look Press/ZUMA/Zhang Yu
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Китай наращивает темпы разработки оружия нового поколения. При этом Пекин проводит ядерные испытания чаще, чем США, пишет газета The Hill.

Деление ядра
Почему Демократическая партия США выступила против нового ядерного оружия

По данным Китайской академии инженерной физики, в период с сентября 2014 года по декабрь 2017-го власти КНР провели 200 ядерных испытаний. Таким образом, в среднем в стране проводят 5 испытаний в месяц.

Издание отмечает, что власти США тестируют ядерное оружие в пять раз реже — не чаще одного раза в месяц. Так, с 2012 по 2017 год в Соединенных Штатах прошло 50 ядерных испытаний, свидетельствуют данные Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли.

Как утверждают источники газеты, Китай разрабатывает новое тактическое ядерное оружие для применения в условиях ближнего боя. Однако The Hill напоминает, что Белый дом выделил $1,2 млрд на программу модернизации ядерного арсенала страны. Согласно новой ядерной доктрине США, в стране создадут ядерные боеприпасы малой мощности для сдерживания России и Китая.

24 мая власти КНДР взорвали три испытательные шахты единственного в стране подземного ядерного полигона Пхунгери. Однако, по мнению представителя Белого дома высокого ранга, корейские военные могли взорвать только тоннели объекта. Он не исключил, что Пхеньян сможет использовать полигон в будущем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ назвали причину решения Ким Чен Ына остановить ядерные испытания
США исключит КНДР из списка пособников террористов в обмен на ядерные боеголовки

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017