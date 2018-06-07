Скорая подводная помощь

Военно-морской флот России получил на вооружение субмарину, способную спасти экипаж другого подводного аппарата на большой глубине. Такая операция осуществляется максимально скрытно, в том числе подо льдом. Сейчас ни одна страна не обладает подобными технологиями. По мнению экспертов, новая система позволит значительно сократить время оказания помощи в море.

Как рассказали «Известиям» в Минобороны, в интересах ВМФ была модернизирована подлодка «Подмосковье». На ней установлена специальная надстройка, к которой крепится глубоководный аппарат АС-40 «Бестер». Сейчас проводятся испытания новой спасательной системы.

Атомная субмарина БС-64 «Подмосковье» первоначально построена по проекту 667БДРМ (обозначение НАТО — Delta-IV). Теперь она переоборудована по проекту 09787 (Delta-IV Stretch) в носитель глубоководного аппарата специального назначения. В конце 2016 года Центр судоремонта «Звездочка» завершил работы по модернизации корабля.

Корпус аппарата АС-40 «Бестер» выполнен из титанового сплава. Полное подводное водоизмещение — 50 т. Рабочая глубина погружения — 720 м, а предельная — 790 м. Устройство способно опускаться на рабочую глубину со скоростью 0,5 узла. Аккумуляторные батареи располагаются снаружи. Их мощности хватает на 4–5 погружений на максимальную глубину.

Экипаж «Бестера» состоит из шести человек. Трое находятся непосредственно в батискафе и управляют им. Остальные на борту «Подмосковья» обеспечивают погружение аппарата. Для повышения точности управления на батискафе есть телекамеры и специальный пульт, оснащенный чувствительным джойстиком.

«Бестер» оборудован системой стыковки. Полость специальной камеры под действием перепада давлений, как большая присоска, плотно удерживается на стыковочном узле аварийной субмарины. Это позволяет с большой глубины «сухим» путем эвакуировать экипаж терпящей бедствие подлодки. Этот способ спасения считается наиболее безопасным. За один раз батискаф может принять на борт 22 человека.

Сейчас на подводной лодке «Подмосковье» проводится эксперимент по транспортировке спасательного аппарата. Если он будет признан успешным, то спецнадстройками могут оснастить и другие субмарины, считает ветеран-подводник Владимир Ашик.

— Такой симбиоз подлодки и спасательного аппарата задумывался еще в 1970-х годах, — рассказал эксперт. — Предполагалось, что каждая подлодка будет иметь спецнадстройки и при необходимости станет спасательной. Такое решение объяснялось тем, что подлодки действуют далеко от мест базирования. В случае аварии на доставку спасательной техники обычным кораблем порой уходит более трех суток. Предполагалось, что при необходимости специальный аппарат в кратчайшие сроки самолетом доставят на ближайший к военно-морской базе аэродром. Дальше его отвезут автотранспортом на базу. И там установят на подлодку, которая сможет оперативно прибыть в район аварии.

В Советском Союзе для эвакуации экипажей субмарин с глубины были созданы спасательные подлодки проекта 940 «Ленок». Всего было построено два таких аппарата: один — для Северного флота, второй — для Тихоокеанского. Их водолазные комплексы могли работать на глубине до 300 м. Они были способны даже поднимать и буксировать аварийные субмарины. Спасать людей им пришлось лишь однажды — экипаж лодки С-178, затонувшей после столкновения с траулером. Это было в октябре 1981 года.