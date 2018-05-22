«Хаски» с секретом

Российские судостроители завершили разработку атомной подлодки (АПЛ) пятого поколения «Хаски», параллельно идет работа над автономными подводными комплексами для военных и гражданских нужд. Об этом в интервью «Известиям» рассказал глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

— Атомному подводному флоту в нынешнем году исполняется 60 лет. Как изменились технологии строительства подобных субмарин за это время?

— На самом деле всё началось раньше. 70 лет назад было образовано Бюро № 143 (ныне СПМБМ «Малахит», входит в ОСК. — «Известия»), начавшее разработку атомных субмарин. Спустя 10 лет первая из них — К-3 «Ленинский комсомол» — была построена на «Севмаше». Кстати, в этом году мы отмечаем еще и 110-летие спуска на воду первой дизельной подлодки. Так что в этом году подводный флот дважды юбиляр.

Главные наши задачи с тех пор остались без изменения: лодки должны становиться всё мощнее и в то же время быть как можно более тихими и незаметными. И вот уже шесть десятилетий российские корабелы высокопрофессионально делают свою работу. За это время появилось несколько по-настоящему новых, прорывных проектов. Например, проект АПЛ 661 «Анчар», ее скоростные качества еще никто не сумел превзойти. Или проект 705 «Лира» — эта подлодка оснащена боевой информационно-управляющей системой «Аккорд», которая является, по сути, предшественником нынешних беспилотных технологий.

s1 Алексей Рахманов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

ВМФ России уже приняты на вооружение три стратегические АПЛ четвертого поколения проекта «Борей». Четвертая из них — «Князь Владимир» — проходит испытания и готовится вступить в состав ВМФ. В постройке находятся еще четыре подобные субмарины.

Эксперты не раз отмечали, что «Борей» по многим параметрам превосходит, например, основной американский стратегический подводный ракетоносец класса «Огайо»: наша подлодка меньше шумит, потому что имеет особое шумопоглощающее покрытие, наряду с винтом там стоит водометный движитель. У нее более совершенное гидроакустическое и навигационное оборудование, выше уровень автоматизации, выше подводная скорость и автономность.

Согласитесь, имея такую мощь, Россия по праву должна быть одним из ведущих игроков на международной арене.

— Когда можно ожидать появления у РФ атомных субмарин пятого поколения?

— Концептуальное проектирование перспективной субмарины пятого поколения «Хаски», как и определение ее облика, нами уже завершено. Было предложено несколько вариантов, теперь из них предстоит выбрать оптимальный. Сейчас ведется разработка тактико-технических характеристик новой лодки. Остальное про «Хаски» — пока военная тайна.

— США сейчас активно разрабатывают автономные необитаемые подводные аппараты. Что отечественные судостроители могут предложить ВМФ?

— Мы также разрабатываем автономные боевые комплексы — сегодня это одна из ключевых тенденций развития вооруженных сил любой страны мира. СПМБМ «Малахит» и ЦКБ МТ «Рубин» ведут работы по проектированию систем, обеспеченных собственной автономной энергетической установкой, имеющих встроенную систему ориентации и, конечно, управления.

Рассказывать об этом подробно я, по понятным причинам, не могу, однако уверяю вас: нам есть что предложить. И, кстати, у нас не менее активно развиваются гражданские проекты в этой области.

Например, мы договорились с Фондом перспективных исследований разрабатывать роботов для решения исследовательских задач: это картографирование дна, обследование донных объектов, изучение грунта и толщи воды и так далее. Ведется разработка автономных необитаемых подводных аппаратов, которые будут заниматься исследованием континентального шельфа в Северном Ледовитом океане — искать залежи нефти и газа, составлять карты дна, необходимые для строительства инженерных сооружений добычи и транспортировки углеводородов. Эти аппараты смогут бесконтактно обмениваться информацией и проходить подзарядку.

s3 Атомная подводная лодка «Юрий Долгорукий» Фото: ТАСС/Лев Федосеев

— Сейчас ВМФ ощущает нехватку надводных кораблей. Что мешает решить эту проблему? Почему отказались от строительства эсминцев «Лидер»?

— Мы эту проблему решаем. Объединенная судостроительная корпорация осуществляет строительство, ремонт и сервисное обслуживание практически всей номенклатуры военных кораблей и судов в рамках реализации государственной программы вооружения. В марте ОСК передала флоту новое судно тылового обеспечения «Эльбрус», в апреле спущен на воду первый серийный базовый тральщик проекта 12700 «Иван Антонов». До конца года ВМФ получит еще шесть построенных и четыре отремонтированных корабля. Что касается «Лидера», тут все вопросы к заказчику. Если Минобороны решит, что его нужно начать строить, — мы возьмемся за это.

— Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» модернизируется по «облегченному варианту». Сколько после этого он прослужит? Когда будет замена?

— «Адмирал Кузнецов» — самый большой корабль отечественного ВМФ. Он был спущен на воду более 30 лет назад, и, естественно, некоторые его узлы и агрегаты требуют замены. Площадкой проведения ремонта выбран 35-й судоремонтный завод — филиал ЦС «Звездочка». Там будет произведена замена всех котлов и части оборудования.

Мы предполагаем завершить ремонт этого тяжелого авианесущего крейсера в 2020 году, и соответственно в 2021-м он вернется в состав ВМФ.

— Какова ситуация с экспортом боевых кораблей? Какие типы пользуются наибольшим спросом у иностранных заказчиков?

— Военно-техническое сотрудничество — это по большей части закрытая тема. Скажу лишь, что в конце 2016 года ОСК получила право на внешнеэкономическую деятельность по постпродажному обслуживанию продукции военного назначения. Благодаря этому мы заключили ряд контрактов с иностранными партнерами, и в настоящее время эти контракты исполняются.

На ключевой для сферы ВТС недавней выставке Defexpo India ОСК представляла новые, самые современные образцы продукции. Индийская выставка всегда вызывает высокий интерес в мире. В этом году, после того как российские подлодки продемонстрировали свои технические характеристики, не дав британской субмарине нанести удар по территории Сирии, внимания к нашей продукции стало еще больше.