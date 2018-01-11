Щит для Калининграда

Россия приступила к наращиванию воздушной мощи на Балтике. Одним из основных элементов этой программы станет возрождение легендарного «покрышкинского» авиаполка и его вооружение модернизированными истребителями Су-27СМ (СМ3). В дальнейшем часть получит сверхманевренные Су-35. Она будет в первую очередь защищать Калининградскую область, а при необходимости сможет с помощью высокоточных боеприпасов наносить удары по наземным целям и кораблям противника. По мнению экспертов, истребительный полк оснащенный самыми современными отечественными машинами, сможет эффективно контролировать воздушное пространство над всей западной частью Балтики.

Как рассказали «Известиям» в Минобороны, принято принципиальное решение о возрождении легендарного 689-го гвардейского истребительного авиаполка (гвиап), которым командовали многие прославленные советские асы времен Великой Отечественной, в том числе трижды Герой Советского Союза Александр Покрышкин. Полк будет базироваться на аэродроме Чкаловск в Калининградской области и решать задачи ПВО в интересах Балтийского флота (БФ).

Решение о возрождении 689 гвиап принято в рамках программы перевооружения и наращивания боевых возможностей отечественной авиации. Полк будет сформирован на основе истребительной эскадрильи, которая сейчас входит в состав 72-й авиабазы. На первых порах полк будет вооружаться модернизированными истребителями Су-27СМ (СМ3), а в дальнейшем получит эскадрилью новейших Су-35.

Первые сверхманевренные истребители Су-35 были переданы Минобороны в 2014 году. Эти машины оснащены двигателями с управляемым вектором тяги, а также уникальными радарами «Ирбис» с активной фазированной решеткой и оптико-локационной станцией. В арсенал «тридцать пятого» входят не только ракеты для борьбы с воздушным противником, но и высокоточные бомбы и ракеты для поражения наземных и морских целей.

Истребители Су-27СМ и СМ3 — это глубокая модернизация старых «двадцать седьмых». Они оснащены современным бортовым оборудование, а в состав их вооружения вошли новейшие ракеты и бомбы. СМ и СМ3 способны эффективно поражать наземные и воздушные цели. Однако, в отличие от Су-35, модернизированные «двадцать седьмые» не имеют двигателей с управляемым вектором тяги, а на борту установлены радары Н001 предыдущего поколения.

В начале 2016 года группа Су-35 была развернута в Сирии. Эти истребители прикрывали штурмовики, фронтовые и дальние бомбардировщики. Также «тридцать пятые» наносили удары по объектам боевиков. В конце прошлого года Су-35 несколько раз эффективно противостояли в сирийском небе американским истребителям пятого поколения F-22.

Полное историческое название возрождаемой части — 689-й гвардейский истребительный Сандомирский ордена Александра Невского авиационный полк имени маршала авиации А.И. Покрышкина. За свою 70-летнюю историю он заслужил славу по-настоящему легендарного. В годы Великой Отечественной 689 гвиап занял первое место по числу сбитых вражеских самолетов и количеству Героев Советского Союза среди летчиков. В его составе воевали многие легенды советской авиации. Командовать полком, помимо Покрышкина, довелось и другим знаменитым советским асам: Борису Глинке, Григорию Речкалову и Ивану Бабаку.

Имя Покрышкина было присвоено 689-му полку в 1989 году, после перевооружения на самолеты Су-27. В 1994 году он был включен в состав группировки ВВС и ПВО Балтфлота. Официально свое существование полк прекратил 1 марта 2010 года и превратился в эскадрилью в составе 7054-й авиабазы (впоследствии стала 72-й).

По словам военного историка Дмитрия Болтенкова, 689-й полк станет важнейшей составляющей российской системы безопасности на Балтике.

— В первую очередь Су-27СМ и Су-35 — это истребители-перехватчики. Они смогут эффективно закрыть российское воздушное пространство не только от самолетов и вертолетов, но и от беспилотников и даже крылатых ракет, — отметил эксперт. — Как показывает опыт Сирии, в случае необходимости истребители смогут поражать с высокой точностью наземные и воздушные цели. В их арсенале — весьма эффективные сверхзвуковые ракеты Х-31, а также корректируемые авиабомбы.

До 2014 года авиация БФ была сведена в одну авиабазу, включавшую истребительные, штурмовые, транспортные и вертолетные эскадрильи. Сейчас на ее основе вновь формируются полноценные авиаполки. В частности, в 2017 году было завершено создание 4-го гвардейского морского штурмового авиационного полка, вооруженного фронтовыми бомбардировщиками Су-24 и истребителями Су-30СМ. Параллельно ведутся активная модернизация и перевооружение других авиационных частей.