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Шойгу обвинил страны НАТО в наращивании войск на границе с Россией

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Россия не наращивает группировку войск по линии соприкосновения со странами НАТО, заявил министр обороны Сергей Шойгу на выездном заседании коллегии Минобороны в Севастополе.

«Хочу отметить, что по линии соприкосновения государств — членов НАТО с Россией, в том числе в Прибалтике, мы не наращиваем состав войск», — приводит слова министра ТАСС.

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Боевые возможности российской армии повышаются за счет более интенсивной подготовки войск и их переоснащения на новые образцы вооружения, добавил Шойгу.

При этом министр отметил значительное усиление со стороны НАТО. По данным Шойгу, c 2015 года численность натовских контингентов в Прибалтике, Польше, Румынии и Болгарии возросла с 2 до 15 тыс. человек, сообщает «РИА Новости».

Наращивание военной группировки со стороны НАТО происходит на фоне истерии руководства стран Балтии и Польши о якобы готовящейся против них российской агрессии, подчеркнул глава Минобороны России.

В минобороны Литвы 11 июня заявили, что самолеты военно-воздушных сил (ВВС) НАТО восемь раз сопроводили российские военные самолеты над Балтийским морем с 4 по 10 июня.

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