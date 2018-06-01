Минобороны рассказало о разведактивности у границ России за неделю

За неделю у российских морских и воздушных границ разведку провели 19 иностранных летательных аппаратов. Истребители ВКС России поднимались на перехват восемь раз.

Такие данные приведены в официальном издании Минобороны «Красная звезда».

Отмечается, что помимо перехвата беспилотников самолеты дежурных сил ПВО вылетали и для сопровождения иностранных военных воздушных судов.

Нарушений российских границ допущено не было.

31 мая сообщалось, что американский беспилотник RQ-4B Global Hawk совершил 12-часовой разведывательный полет вблизи Калининградской, Ленинградской и Псковской областей.

На прошлой неделе Минобороны сообщало о 14 иностранных летательных аппаратах у границ РФ.