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Минобороны рассказало о разведактивности у границ России за неделю

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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За неделю у российских морских и воздушных границ разведку провели 19 иностранных летательных аппаратов. Истребители ВКС России поднимались на перехват восемь раз.

Такие данные приведены в официальном издании Минобороны «Красная звезда».

Отмечается, что помимо перехвата беспилотников самолеты дежурных сил ПВО вылетали и для сопровождения иностранных военных воздушных судов.

Нарушений российских границ допущено не было.

31 мая сообщалось, что американский беспилотник RQ-4B Global Hawk совершил 12-часовой разведывательный полет вблизи Калининградской, Ленинградской и Псковской областей.

На прошлой неделе Минобороны сообщало о 14 иностранных летательных аппаратах у границ РФ.

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