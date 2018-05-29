Прямой эфир

Американский беспилотник провел многочасовую разведку у западных границ РФ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Беспилотник ВВС США был замечен у западных границ России. Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на данные западных авиационных ресурсов, летательный аппарат совершил восьмичасовой полет вдоль российских рубежей.

Беспилотник вылетел с авиабазы Сигонелла в Италии и, находясь в воздушном пространстве Литвы и Эстонии, обследовал границы Калининградской, Ленинградской и Псковской областей.

22 мая сообщалось, что в этом же регионе разведку вел стратегический самолет британских ВВС RC-135W.

По данным Минобороны, за прошедшую неделю иностранные летательные аппараты 14 раз вели разведку у границ России. Самолеты российских ВКС были подняты в небо семь раз для перехвата и сопровождения воздушных судов. Нарушений границ допущено не было.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Три корабля и 14 летательных аппаратов вели разведку у границ РФ за неделю
Разведка США сообщила об успешных российских испытаниях С-500

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017