Американский беспилотник провел многочасовую разведку у западных границ РФ

Беспилотник ВВС США был замечен у западных границ России. Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на данные западных авиационных ресурсов, летательный аппарат совершил восьмичасовой полет вдоль российских рубежей.

Беспилотник вылетел с авиабазы Сигонелла в Италии и, находясь в воздушном пространстве Литвы и Эстонии, обследовал границы Калининградской, Ленинградской и Псковской областей.

22 мая сообщалось, что в этом же регионе разведку вел стратегический самолет британских ВВС RC-135W.

По данным Минобороны, за прошедшую неделю иностранные летательные аппараты 14 раз вели разведку у границ России. Самолеты российских ВКС были подняты в небо семь раз для перехвата и сопровождения воздушных судов. Нарушений границ допущено не было.