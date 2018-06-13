Минобороны опубликовало видео учений авиации Балтийского флота

Минобороны России опубликовало видео учений морской авиации Балтийского флота. Ролик размещен на официальном YouTube-канале ведомства.

На кадрах видно, как вертолеты Ми-24 и Ми-8 отрабатывают в ходе летно-тактических учений (ЛТУ) пуски управляемых ракет и стрельбы из пушек по наземным мишеням.

Также отрабатывался маневр по уходу от ответного огня. В ходе учений были выполнены более 30 вылетов.

«Кроме того, экипажи вертолетов перелетели на запасной аэродром, где аэродромные службы провели обслуживание машин, дозаправку и загрузку боезапаса», — говорится в описании к ролику.

Учения проходили на полигоне Добровольский в Калининградской области.

4 июня ЛТУ авиационных эскадрилий прошли на Черноморском флоте.

В марте сообщалось, что ПВО Балтийского флота провела учения по отражению массированного удара крылатых ракет в Калининградской области. В ходе маневров применялись зенитно-ракетные комплексы С-400 и «Панцирь-С».