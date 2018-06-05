Полк псковского соединения ВДВ поднят на учения по тревоге

Личный состав одного из десантно-штурмовых полков соединения Воздушно-десантных войск города Пскова начал учения по тревоге на территории Западного военного округа, передает ТАСС со ссылкой Минобороны РФ.

«Личный состав был поднят по тревоге в рамках проведения комплексных тактических учений, которые будут проводиться с десантированием и боевой стрельбой с 5 по 7 июня под руководством командира дивизии, полковника Игоря Каплия» — говорится в сообщении.

По словам Каплии, в ближайшие сутки десантники отработают подъемы по тревоге с практическим выходом в районы сосредоточения, затем двумя колоннами проведут марши в заданные районы сосредоточения, а также на аэродромы погрузки для подготовки личного состава и военной техники к десантированию.

Отмечается, что это первое тактическое учение подобного масштаба, которое проводится в Воздушно-десантных войсках в летнем периоде обучения.

4 июня на Черноморском флоте стартовали летные тактические учения (ЛТУ) морской авиации. В ходе учений экипажи боевых самолетов и вертолетов должны будут выполнить бомбометание по мишенному полю и стрельбу неуправляемым ракетным оружием по береговым целям.