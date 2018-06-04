Черноморский флот проводит учения морской авиации

Летное тактическое учение (ЛТУ) авиационных эскадрилий отдельного морского штурмового авиационного полка и смешанного авиационного полка Морской авиации началось на Черноморском флоте. Экипажи боевых самолетов выполнят бомбометание по мишенному полю и проведут стрельбу неуправляемым ракетным оружием по береговым целям.

Также учения проводят экипажи вертолетов и самолетов, начав отработку учебно-боевых задач по поиску и слежению за подлодками, авиационной поддержке береговых войск, доставке и высадке тактического десанта. Об этом сообщает Крыминформ.

Военно-морской флот России будет поддерживать состав группировки в Средиземном море на эффективном и сбалансированном уровне. Об этом 27 мая рассказал главнокомандующий ВМФ Владимир Королев после церемонии спуска на воду реплики петровского корабля «Полтава» в Санкт-Петербурге. В составе группировки несут службу корабли всех флотов по принципу постоянной ротации.