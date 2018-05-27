Главком ВМФ прокомментировал состав группировки в Средиземном море

Военно-морской флот России будет поддерживать состав группировки в Средиземном море на эффективном и сбалансированном уровне. Об этом 27 мая рассказал главнокомандующий ВМФ Владимир Королев после церемонии спуска на воду реплики петровского корабля «Полтава» в Санкт-Петербурге.

«ВМФ будет поддерживать численный состав группировки в Средиземном море, которая будет эффективна и сбалансирована, чтобы эта группировка сохраняла самодостаточность, то есть могла успешно и эффективно взаимодействовать с авиацией, выполнять задачи поиска подводных лодок, а также задачи ПВО», — приводит его слова ТАСС.

При этом Королев отметил, что численность группировки постоянного присутствия ВМФ в регионе может гибко меняться в зависимости от поставленных задач. Он добавил, что в составе группировки несут службу корабли всех флотов по принципу постоянной ротации.

Группировка кораблей должна быть самодостаточной, то есть успешно взаимодействовать с авиацией, обнаруживать подводные лодки и обеспечивать противовоздушную оборону. Исходя из этого определяются классы кораблей в составе группы.

22 мая сообщалось, что подводный крейсер «Юрий Долгорукий» успешно запустил четыре межконтинентальные баллистические ракеты «Булава» во время учений в Белом море.

Сообщалось, что суммарная мощность взрывов боезарядов составила 2,4 тыс. кт, что эквивалентно 160 взрывам при атомной бомбардировке Хиросимы.