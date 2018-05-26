В США оценили мощность залпа подлодки «Юрий Долгорукий»

Общая мощность взрыва боезарядов при запуске межконтинентальных баллистических ракет «Булава» с подводного крейсера «Юрий Долгорукий» составляет порядка 2400 килотонн, что эквивалентно 160 взрывам при атомной бомбардировке японской Хиросимы.

Holy cow’ski! Video of Russian quadruple Bulava (SS-N-32) SLBM launch from Borei SSBN. https://t.co/ICJgfk0sD8 h/t @KomissarWhipla



4 launched in 20 seconds. All 16 could launch in ~1 minute.



4 SLBM can deliver total of 24 MIRV warheads with 2,400 kilotons = 160 Hiroshimas. pic.twitter.com/iFy585yfPg — Hans Kristensen (@nukestrat) May 23, 2018

По словам главы информационного проекта о ядерных вооружениях Федерации американских ученых Ханса Кристенсена, четыре ракеты были запущены за 20 секунд, а все 16 могут запускаться за одну минуту.

«Четыре ракеты могут доставить в общей сложности 24 боеголовки РГЧ ИН (разделяющаяся головная часть с блоками индивидуального наведения. — Ред.) общей мощностью 2400 килотонн, что эквивалентно 160 «хиросимам», — написал он в Twitter.

22 мая подводный крейсер «Юрий Долгорукий» успешно запустил четыре межконтинентальные баллистические ракеты «Булава» во время учений в Белом море.