В США оценили мощность залпа подлодки «Юрий Долгорукий»
Общая мощность взрыва боезарядов при запуске межконтинентальных баллистических ракет «Булава» с подводного крейсера «Юрий Долгорукий» составляет порядка 2400 килотонн, что эквивалентно 160 взрывам при атомной бомбардировке японской Хиросимы.
По словам главы информационного проекта о ядерных вооружениях Федерации американских ученых Ханса Кристенсена, четыре ракеты были запущены за 20 секунд, а все 16 могут запускаться за одну минуту.
«Четыре ракеты могут доставить в общей сложности 24 боеголовки РГЧ ИН (разделяющаяся головная часть с блоками индивидуального наведения. — Ред.) общей мощностью 2400 килотонн, что эквивалентно 160 «хиросимам», — написал он в Twitter.
22 мая подводный крейсер «Юрий Долгорукий» успешно запустил четыре межконтинентальные баллистические ракеты «Булава» во время учений в Белом море.