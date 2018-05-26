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В США оценили мощность залпа подлодки «Юрий Долгорукий»

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Фото: ТАСС/Снимок с видео/пресс-служба Министерства обороны РФ
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Общая мощность взрыва боезарядов при запуске межконтинентальных баллистических ракет «Булава» с подводного крейсера «Юрий Долгорукий» составляет порядка 2400 килотонн, что эквивалентно 160 взрывам при атомной бомбардировке японской Хиросимы.

По словам главы информационного проекта о ядерных вооружениях Федерации американских ученых Ханса Кристенсена, четыре ракеты были запущены за 20 секунд, а все 16 могут запускаться за одну минуту. 

«Четыре ракеты могут доставить в общей сложности 24 боеголовки РГЧ ИН (разделяющаяся головная часть с блоками индивидуального наведения. — Ред.) общей мощностью 2400 килотонн, что эквивалентно 160 «хиросимам», — написал он в Twitter.

22 мая подводный крейсер «Юрий Долгорукий» успешно запустил четыре межконтинентальные баллистические ракеты «Булава» во время учений в Белом море.

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