Минобороны показало пуск ракет «Булава» с подлодки «Юрий Долгорукий»

Министерство обороны России опубликовало видео пуска четырех межконтинентальных баллистических ракет «Булава», который состоялся 22 мая с подводного крейсера стратегического назначения проекта 955 «Борей» «Юрий Долгорукий».

Пуск ракеты производился из подводного положения во время учений в акватории Белого моря. По данным ведомства, ракета успешно поразила цели на полигоне «Кура» на Камчатке.

«Подтверждены тактико-технические характеристики и надежность ракетного подводного крейсера стратегического назначения проекта 955 «Борей» и корабельного ракетного комплекса «Булава», — говорится в сообщении Минобороны.

Отмечается, что залповая стрельба таким количеством ракет на подводных крейсерах данного проекта выполнялась впервые.

Предыдущий пуск «Булавы» из подводного положения с «Юрия Долгорукого» состоялся в июне 2017 года. Тогда в учениях была задействована одна ракета.

Межконтинентальная ракета «Булава» — новейшая российская ракета, предназначенная для вооружения атомных подводных стратегических ракетоносцев проекта «Борей». «Булава» способна нести несколько ядерных блоков индивидуального наведения. Ракеты этого типа составят основу стратегических ядерных сил России до 2040–2045 годов.