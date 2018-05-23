Прямой эфир

Минобороны показало пуск ракет «Булава» с подлодки «Юрий Долгорукий»

0
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство обороны России опубликовало видео пуска четырех межконтинентальных баллистических ракет «Булава», который состоялся 22 мая с подводного крейсера стратегического назначения проекта 955 «Борей» «Юрий Долгорукий».

Пуск ракеты производился из подводного положения во время учений в акватории Белого моря. По данным ведомства, ракета успешно поразила цели на полигоне «Кура» на Камчатке.

«Подтверждены тактико-технические характеристики и надежность ракетного подводного крейсера стратегического назначения проекта 955 «Борей» и корабельного ракетного комплекса «Булава», — говорится в сообщении Минобороны.

Год высокоточного оружия
В 2017-м Россия совершила прорыв в области создания и применения сверхточных ракет

Отмечается, что залповая стрельба таким количеством ракет на подводных крейсерах данного проекта выполнялась впервые.

Предыдущий пуск «Булавы» из подводного положения с «Юрия Долгорукого» состоялся в июне 2017 года. Тогда в учениях была задействована одна ракета.

Межконтинентальная ракета «Булава» — новейшая российская ракета, предназначенная для вооружения атомных подводных стратегических ракетоносцев проекта «Борей». «Булава» способна нести несколько ядерных блоков индивидуального наведения. Ракеты этого типа составят основу стратегических ядерных сил России до 2040–2045 годов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"Булава" пролетела 9,3 тыс. км
"Булава" пролетела 9,3 тыс. км
Знаменитая морская ракета успешно прошла испытания на максимальную дальность.
Ракетный корабль «Ураган» приступил к ходовым испытаниям на Ладоге

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017