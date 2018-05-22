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«Юрий Долгорукий» успешно запустил четыре «Булавы»

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Фото: РИА Новости
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Подводный крейсер «Юрий Долгорукий» успешно запустил четыре межконтинентальные баллистические ракеты «Булава» во время учений в Белом море. Об этом сообщила пресс-служба Северного флота.

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Пуски проходили из подводного положения, и ракеты успешно поразили заданные цели на полигоне Кура на Камчатке, пишет ТАСС

В настоящее время в состав ВМФ России входят три стратегические атомные подводные лодки типа «Борей» (проект 955). Помимо «Юрия Долгорукого», еще «Александр Невский» и «Владимир Мономах».

Все эти подлодки оснащаются твердотопливными ракетами «Булава», каждая субмарина способна нести до 16 таких ракет.

Ранее сообщалось, что самый большой десантный корабль МВФ РФ «Петр Моргунов» спустят на воду 25 мая на судостроительном заводе «Янтарь» в Санкт-Петербурге.

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