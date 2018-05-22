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Самый большой десантный корабль ВМФ РФ «Петр Моргунов» спустят на воду 25 мая

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Фото: РИА Новости/Роман Сапоньков
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Большой десантный корабль (БДК) проекта 11711 «Петр Моргунов» будет спущен на воду 25 мая на судостроительном заводе «Янтарь» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по Военно-Морскому Флоту капитан 1 ранга Игорь Дыгало.

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На торжественной церемонии спуска на воду «Петра Моргунова» будут присутствовать представители Главного командования ВМФ РФ и командования Балтийского флота, представители Администрации Калининградской области, руководство Объединенной судостроительной корпорации, а также ветераны ВМФ и судостроители, сообщает телеканал «Звезда».

«Петр Моргунов» — первый серийный корабль проекта 11711 и самый большой по водоизмещению в классе больших десантных кораблей, которые входят в состав ВМФ России. Его закладка состоялась в июне 2015 года. Он назван в честь начальника береговой обороны Черноморского флота в годы Великой Отечественной войны (ВОВ) генерал-лейтенанта Петра Алексеевича Моргунова.

Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов сообщал в феврале текущего года, что передача флоту большого десантного корабля «Иван Грен» должна состояться к концу весны. При этом конкретные сроки он называть не стал.

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