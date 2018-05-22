Самый большой десантный корабль ВМФ РФ «Петр Моргунов» спустят на воду 25 мая

Большой десантный корабль (БДК) проекта 11711 «Петр Моргунов» будет спущен на воду 25 мая на судостроительном заводе «Янтарь» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по Военно-Морскому Флоту капитан 1 ранга Игорь Дыгало.

На торжественной церемонии спуска на воду «Петра Моргунова» будут присутствовать представители Главного командования ВМФ РФ и командования Балтийского флота, представители Администрации Калининградской области, руководство Объединенной судостроительной корпорации, а также ветераны ВМФ и судостроители, сообщает телеканал «Звезда».

«Петр Моргунов» — первый серийный корабль проекта 11711 и самый большой по водоизмещению в классе больших десантных кораблей, которые входят в состав ВМФ России. Его закладка состоялась в июне 2015 года. Он назван в честь начальника береговой обороны Черноморского флота в годы Великой Отечественной войны (ВОВ) генерал-лейтенанта Петра Алексеевича Моргунова.

Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов сообщал в феврале текущего года, что передача флоту большого десантного корабля «Иван Грен» должна состояться к концу весны. При этом конкретные сроки он называть не стал.