Гостевая палуба

В завершившемся выходе в море на учебу американского авианосца CVN-77 «Джордж Буш» состав его авиагруппы был не совсем обычен: наряду с привычными американскими истребителями Super Hornet на его палубе обосновались французские Rafale. iz.ru постараются рассказать, как франко-американские учения связаны с ВМФ России, 1 апреля и китайскими плавучими центрами развлечений.
Полеты самолетов одной страны с авианосцев другой имеют в англоязычной военно-морской терминологии отдельное и труднопереводимое название: кроссдекинг (cross-decking). В этот раз французские летчики пересекли океан не для забавы или актуальной политической демонстрации межатлантического единства, а по сугубо практическим соображениям. В ходе завершившихся 17 мая учений «Чезапик-2018» они должны были освежить (а молодое пополнение — приобрести) навыки полетов не на тренажерах, а с «живой» палубы корабля.
Дело в том, что единственный французский авианосец «Шарль де Голль» после активного использования, включая несколько боевых походов к иракским и сирийским берегам, встал в начале 2017-го на полуторагодовой ремонт. На днях, 16 мая, его как раз впервые за 14 месяцев вывели из сухого дока. Возвращение в активный состав флота ожидается только зимой. Вот французские летчики и воспользовались схожестью (местами и вовсе идентичностью) взлетно-посадочных систем своего авианосца и американских старших собратьев для поддержания своих навыков.
Французский истребитель Rafale (слева) на палубе авианосца ВМС США «Джордж Буш»
Товарищество, скрепленное нуждой
Исторически именно практическая необходимость обычно служила поводом для кроссдекинга. Наибольшее распространение он получил в годы Второй мировой войны, когда американские авианосцы, иногда без авиагруппы, включались в состав английского «Хоум флита» и участвовали в средиземноморских операциях, а на Тихоокеанском театре военных действий флоты союзников были спаяны практически в единое целое. Так, для примера, в 1943 году, после тяжелого для американцев боя у островов Санта-Крус английский авианосец «Викториес» был переброшен с европейского ТВД и оперативно подчинен Тихоокеанскому флоту США, для действий совместно с оставшимся на тот момент единственным исправным американским тяжелым авианосцем «Саратога». В ходе боевого слаживания союзники быстро выяснили сильные стороны друг друга и на английском корабле, обладавшем большими возможностями по управлению ПВО соединения, сосредоточили истребители обоих флотов, а на более крупном американском — ударные машины.
Противолодочный самолет S-2 Tracker на палубе австралийского авианосца «Мельбурн»
Военный опыт привел флоты западных стран к пониманию необходимости хотя бы базовой стандартизации взлетно-посадочных систем авианосцев. В отличие от других областей оружия и военной техники, где в рамках НАТО приходилось хоть как-то увязывать продукцию множества ранее независимых военно-промышленных комплексов, в области палубной авиации это значительно облегчалось тем, что «школ» было, по сути, только две — американская и английская. Французы, единственные из западных стран после войны строившие, а не покупавшие б/у авианосцы, в свою очередь, заимствовали технологии у более опытных союзников.
Истребитель F-8 Crusader готовится к взлету с палубы авианосца ВМС США «Саратога»
Способствовало стандартизации и распространение по миру американской авиатехники. Так, истребители F-4 Phantom II и F-8 Crusader закупали для своей палубной авиации, соответственно, англичане и французы, австралийцы предпочитали противолодочные S-2 Tracker и штурмовики A-4 Skyhawk. На учениях часто практиковался «обмен визитами» однотипных самолетов. Когда Великобритания отказалась в конце 70-х годов от классических авианосцев в пользу легких кораблей с самолетами вертикального взлета и посадки Harrier, сотрудничество не прекратилось: в этот раз уже США сначала закупили для десантных кораблей своей морской пехоты английскую машину, а потом был совместно разработан Harrier II.
Английские и американские «вертикалки» отрабатывали совместное базирование, причем в этом случае приходилось учитывать местные особенности: в отличие от американских десантных кораблей, английские легкие авианосцы типа Invincible оснащались трамплинами, что облегчало взлет (отказ американцев от трамплина был вполне сознательным — их десантные корабли в первую очередь предназначались для операций вертолетов морской пехоты, и установка трамплина уменьшала количество взлетно-посадочных позиций. — Прим. ред.).
Штурмовики вертикального взлета и посадки Harrier II
Сегодня кроссдек-спайка плотно вошла в жизнь западных флотов. На французском авианосце стоят аналогичные американским взлетно-посадочные системы, и Rafale могут летать с американских кораблей (и наоборот) с минимальными для палубной команды нюансами, что отрабатывается при первой возможности. Английский флот выбрал в качестве перспективной палубной машины американский F-35B с укороченным взлетом, и на новых английских авианосцах «Куин Элизабет» заранее планируется использовать смешанные авиагруппы.
В Австралии ситуация и вовсе несколько комичная: во время выбора перспективного десантного корабля изначально выдвигалось требование оснащения его трамплином (в частности, Францией предлагался проект пресловутого Mistral с трамплином) и в целом системами для базирования F-35B, притом что сама Австралия не закупает эту модификацию F-35. Возможно, их покупку планировалось и планируется «пропихнуть» позднее, но пока официально австралийские корабли типа «Канберра» должны иметь возможность принимать самолеты морской пехоты США.
Почему это актуально для ВМФ России
1 апреля 2018 года в неофициальном блоге одного из ведущих отечественных аналитических центров, специализирующихся на военной тематике, — ЦАСТ — была опубликована запись о ведущихся между Китаем и Россией переговорах о тренировках российских летчиков на китайском авианосце «Ляонин». Разумеется, материал был шуточным. Однако это тот самый случай, когда в шутке лишь доля шутки.
Дело в том, что российские палубные летчики оказались в той же ситуации, что и французские коллеги, а возможно, и более тяжелой. Наш единственный авианосец «Адмирал Кузнецов» после боевого похода к берегам Сирии, первого за свою карьеру, наконец встал на серьезный ремонт, который давно ему был необходим — чисто в силу возраста. С момента спуска на воду прошло 30 лет, в то время как современные американские авианосцы за аналогичный жизненный цикл встают на подобное техобслуживание несколько раз, а к 25 годам отправляются на длящийся четыре года капитальный ремонт с модернизацией.
Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов»
В нашем случае работы будут не столь основательны. Согласно опубликованной в апреле этого года информации о заключенном ремонтном контракте, работы должны быть закончены в 2020 году с возвращением корабля в состав флота в 2021-м. Однако, учитывая общую тенденцию отечественных судостроителей срывать сроки исполнения подобных заказов, веры в это крайне мало.
Впрочем, даже в самом оптимистичном варианте наши летчики остаются без практики полетов с палубы три года. При этом в крайне неудачный момент — перед боевым походом в Сирию и ремонтом не успели провести полноценную корабельную квалификацию 100-го корабельного истребительного авиаполка на новых истребителях МиГ-29К. Только несколько экипажей приняли участие в кратких тренировках «Адмирала Кузнецова» перед сирийским походом.
Вероятно, именно этим объясняется, что основу авиагруппы составили видавшие виды Су-33, а новые и потенциально более подходящие для ударов по наземным целям МиГ-29 были представлены только пятью машинами. Теперь практическая подготовка молодых летчиков откладывается еще дальше, а старожилы получают длительный перерыв в полетах.
Традиционно российский, а до этого советский флот не практиковал полеты палубной авиации с иностранных кораблей просто ввиду отсутствия авианосцев у дружественных стран. Но эта ситуация радиально изменилась в последние годы. В 1998 году Китай купил на Украине через подставное лицо недостроенного «брата» «Адмирала Кузнецова» — «Варяга». В 2012 году достроенный с помощью украинских и российских специалистов корабль был включен в состав ВМФ НОАК под именем «Ляонин». 13 мая этого года на морские испытания вышел второй, еще не получивший имя китайский авианосец.
Истребитель МиГ-29К на палубе тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов»
«Ляонин» регулярно выходит в море для тренировки экипажа и авиагруппы. Судя по публикуемым кадрам, интенсивность полетов и количество самолетов на палубе (созданных «по мотивам» Су-33 истребителей J-15) значительно выше, чем когда-либо было у «Кузнецова». Учитывая это и перерыв в практике у нас, у Китая, вероятно, уже сейчас значительно больше палубных летчиков, чем в России. Учиться у такого партнера не зазорно.
Полезной командировка в Южно-Китайское море была бы и техникам, и палубной команде. Особенно если вспомнить, что в ходе сирийской командировки было потеряно два наших истребителя, и оба раза по небоевым причинам, судя по всему, связанным с проблемами в подготовке палубных команд.
Авианесущий крейсер ВМС КНР «Ляонин»
Масштабы, интенсивность и значимость российско-китайских учений последние годы только растут. Уже регулярными стали совместные учения в таких деликатных областях, как противоракетная оборона и стратегические ядерные силы. Регулярны и морские учения, всё больших масштабов: в прошлом году китайские корабли приняли участие в учениях аж на Балтике. В таких условиях будет странно, если отечественный флот не обратит внимание на потенциально доступные систершипы стоящего на ремонте «Кузнецова». Если авианосные планы России серьезны, если после первого боевого похода и ремонта «Кузнецов» видится чем-то большим, чем «белый слон», то упускать возможность получить полезный опыт и с пользой провести «межкорабельное» время было бы совершенно некстати.