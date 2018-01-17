Длинные руки НАТО

Глобальные возможности ВМС США, позволяющие Вашингтону контролировать большую часть поверхности Мирового океана, всё же небезграничны. Необходимость присутствия одновременно в разных горячих точках и кризисных регионах приводит к чрезмерной нагрузке даже на этот гигантский организм. Вместе с тем возможности НАТО позволяют США воспользоваться поддержкой союзников там и тогда, где это требуется. Iz.ru попытался оценить масштабы помощи, которую флоты стран альянса могут предоставить Вашингтону в случае масштабной экспедиционной операции — например, где-то на Ближнем Востоке.

Больше всех

Для начала нужно иметь в виду, что по совокупному потенциалу надводного флота ВМС США сегодня превосходят флоты всех остальных стран мира, вместе взятых. Особенно это касается проведения экспедиционных операций. Возможности авианосцев ВМС США и построенных вокруг них авианосных групп, обеспечивающих ударный потенциал в этих операциях, хорошо известны. Однако собственно экспедиционные силы, которым приходится обеспечивать непосредственную высадку на берег и действия морской пехоты, сил специальных операций и сухопутных войск на побережье, регулярно остаются в тени.

Авианосец_1 Авианосец ВМС Великобритании «Куин Элизабет» Фото: commons.wikimedia.org/Andrew Linnett/MOD

Девять экспедиционных ударных групп ВМС США, каждая из которых построена вокруг универсального десантного корабля и 2–3 десантных кораблей/транспортов рангом ниже, с соответствующим эскортом, позволяют при коэффициенте оперативной напряженности около 30% необходимости высадить и поддерживать контингент морской пехоты численностью до 8 тыс. человек с тяжелой техникой и вооружением либо обеспечить иные варианты присутствия. В числе этих вариантов — поддержка местных сил союзников, проведение спецопераций с использованием десантных кораблей в качестве плавучих баз, обеспечение долговременного присутствия с вмешательством в ситуацию при необходимости и др.

Вместе с тем коэффициент оперативной напряженности в 30% означает, что из девяти имеющихся в составе флота экспедиционных соединений одновременно в море могут быть только три. Этот коэффициент при необходимости можно увеличить, но лишь ненадолго, поскольку стоит это дорого. Поэтому, учитывая довольно большое число регионов планеты, где могут потребоваться десантные операции, США нуждаются в поддержке союзников.

Особенно это касается операций в Евразии и Африке — в конечном счете европейцам ближе плыть до большей части горячих точек. Однако возможности крупнейших европейских флотов за последние десятилетия сильно изменились. При этом наблюдается любопытная закономерность: чем более тесно страна сотрудничает с США в военной сфере, тем менее способный к самостоятельным наступательным действиям флот она имеет.

Остатки былой роскоши

В строгом соответствии с этой теорией наиболее сильным флотом из числа европейских членов НАТО сегодня располагает Франция — исторически наиболее независимое от Вашингтона государство Западной Европы. Наличие атомного авианосца и трех универсальных десантных кораблей дает Франции, как и США, экспедиционные силы постоянной готовности. По масштабу, конечно, эти силы несопоставимы с американскими. Кроме того, большое значение имеет то, может или нет выйти в море вместе с одним из «Мистралей» авианосец «Шарль де Голль». Но тем не менее собственный экспедиционный потенциал позволяет Франции уверенно чувствовать себя в Африке и, если это будет сочтено целесообразным, поддержать Вашингтон в операциях на удаленных ТВД.

Авианосец_2 Универсальный десантный корабль-вертолетоносец ВМС Франции «Мистраль» Фото: commons.wikimedia.org/Rama

В куда меньшей степени подобную поддержку способна обеспечить бывшая «владычица морей» — Британия. Ее Королевский флот на сегодняшний день не имеет экспедиционных сил постоянной готовности. Десантный вертолетоносец «Оушен», единственный в своем классе, в ближайшие два месяца покинет состав флота, а два десантных транспорта типа «Альбион» не позволяют постоянно держать один из них в море без чрезмерного перенапряжения сил.

Отчасти в ближайшие годы эта ситуация будет скомпенсирована — сначала достижением боевой готовности новейшего авианосца «Куин Элизабет», а затем и вводом в строй его систершипа — авианосца «Принс оф Уэлс», оснащенных самолетами F-35B и в первую очередь предназначенных именно для поддержки экспедиционных операций. В целом же с учетом серьезных проблем с боевой готовностью новейших надводных кораблей и подлодок сомнения вызывает и способность Королевского флота обеспечить и этим кораблям, и американским союзникам хотя бы противолодочное сопровождение в нужном месте и в нужное время.

Зато постоянное присутствие способны обеспечить ВМС Италии — три малых десантных вертолетоносца типа «Сан Джорджио» позволяют держать в море в любой момент времени как минимум один корабль, способный высадить до батальона морской пехоты. А наличие в составе флота двух авианосцев — «Джузеппе Гарибальди» и «Кавур» — позволяет при необходимости привлечь один из них к поддержке операции при заблаговременном планировании. При этом «Джузеппе Гарибальди» в течение ближайших четырех лет планируется заменить универсальным десантным кораблем нового поколения «Триест», который будет иметь авиагруппу, включающую истребители пятого поколения F-35B.

Авианосец_3 Авианосец ВМС Италии «Кавур» Фото: commons.wikimedia.org/Stephen & Katherine



Испанский флот также имеет три десантных корабля — УДК «Хуан Карлос I» и два десантных транспорта-дока типа «Галисия». Говорить о силах постоянной готовности здесь не приходится — потенциал этих боевых единиц сильно различается и взаимозаменяемыми они не являются.

Последним в перечне членов НАТО, способных выставить «ядро» экспедиционного соединения, стоит упомянуть Нидерланды с двумя десантными вертолетоносными кораблями-доками — «Роттердам» и «Ян де Витт», а также многофункциональным кораблем поддержки «Карел Доорман». Все прочие члены альянса в настоящее время могут обеспечить максимум сопровождение и материально-техническое обеспечение флота на театре военных действий. Авиационную поддержку любой более-менее масштабной экспедиционной операции способны обеспечить исключительно ВМС США — это касается не только палубной, но и береговой авиации флота, а также, разумеется, и потенциала ВВС.

Что в итоге

В целом потенциал европейских союзников США по НАТО обеспечивает прибавку к трем американским экспедиционным группам постоянной готовности условно еще трех, которые предстоит компоновать из французских, итальянских, британских, испанских и нидерландских кораблей.

При этом самостоятельно обеспечивать постоянную готовность и управляемость собственного соединения сегодня смогут только ВМС Франции, остальным придется так или иначе встраиваться в архитектуру операции на вторых ролях. С военной точки зрения это больше, чем может любой другой альянс на планете, включая гипотетический союз России и Китая. Впрочем, подсчитанный «в железе» военный потенциал решает далеко не всё.