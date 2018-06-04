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Шойгу назвал число получивших военные специальности в ДОСААФ в 2017 году

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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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Обучение по военным специальностям в Добровольном обществе содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) России в прошлом году прошли около 30 тыс. человек. Об этом министр обороны России Сергей Шойгу сообщил на заседании наблюдательного совета общества 4 июня.

По словам главы оборонного ведомства, все поставленные задачи были выполнены в полном объеме.

Шойгу добавил, что ДОСААФ ведет активную работу с молодежью допризывного возраста в интересах Военно-морского флота (ВМФ) и Воздушно-десантных войск (ВДВ), сообщает телеканал «Звезда».

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