Вертолет Ми-2 пропал при облете заповедника в Забайкалье

Вертолет Ми-2, предположительно принадлежащий отделению Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) в Чите, пропал в Забайкальском крае. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

«Ми-2 не вышел на связь в Карымском районе. Ведутся его поиски», — приводит ТАСС сообщение источника. Как пояснил собеседник агентства, на борту воздушного судна находятся три человека.

По его данным, вертолет совершал облет Сохондинского заповедника. При этом источник «Интерфакса» отметил, что маршрут воздушного судна пролегал над густой лесистой местностью, где может не быть связи. Он полагает, что говорить об аварийной ситуации преждевременно.

28 мая при опрокидывании лодки на озере в Карелии пропал один рыбак. Знакомый, который находился с ним на озере, смог добраться до берега.