Следователи взяли образцы топлива с базы вылета упавшего под Хабаровском вертолета

Образцы топлива с базы вылета вертолета, упавшего 20 мая в Хабаровском крае. Осмотрено место крушение в тайге, рассказали в Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК РФ.

По данным ТАСС, бортовые самописцы на борту вертолета данной модели не предусмотрены.

«Следователи прибыли на место происшествия, установили, что вертолет полностью сгорел, изъяли образцы топлива и документы на судно с мест базирования», – рассказали в пресс–службе.

Частный вертолет совершил жесткую посадку вечером 20 мая в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края. После этого воздушное судно загорелось, но его пассажирам удалось эвакуироваться. Они направились пешком к находившемуся неподалеку охотничьему домику, но в пути у одного из пострадавших случился сердечный приступ, в результате мужчина скончался.

Следствие назвало три версии крушения вертолета.