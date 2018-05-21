Экс-генерал ФСБ умер после жесткой посадки вертолета под Хабаровском
Умершим от сердечного приступа после жесткой посадки вертолета под Хабаровском оказался бывшим генералом ФСБ Анатолием Ежковым. Об этом сообщил его знакомый, совладелец компании «Сонико-Чумикан» (Хабаровск) Виктор Медведев.
«Да, действительно, умерший после посадки Анатолий Ежков — экс-генерал ФСБ. Я знал его лично и всех, кто был в вертолете, знаю. Собственно, я на своем вертолете к ним вылетел, их нашел, забрал и доставил в Экимчан к медикам», — цитирует Медведева «РИА Новости».
По его словам, на борту также находились предприниматель из Приамурья, собственник вертолета Сергей Мельниченко, у которого в результате инцидента разбита голова и житель Хабаровского края Цымбалов, получивший перелом позвоночника. Их везут санавиацией в Благовещенск.
Медведев добавил, что туда же доставят тело Ежкова, а потом отправят в Москву.
Вертолет «Газель 342» в ночь на 21 мая совершил жесткую посадку в районе рек Шекли и Уда Тугуро-Чумиканского района.