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Экс-генерал ФСБ умер после жесткой посадки вертолета под  Хабаровском

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Фото: Depositphotos
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Умершим от сердечного приступа после жесткой посадки вертолета под Хабаровском оказался бывшим генералом ФСБ Анатолием Ежковым. Об этом сообщил его знакомый, совладелец компании «Сонико-Чумикан» (Хабаровск) Виктор Медведев.

 «Да, действительно, умерший после посадки Анатолий Ежков — экс-генерал ФСБ. Я знал его лично и всех, кто был в вертолете, знаю. Собственно, я на своем вертолете к ним вылетел, их нашел, забрал и доставил в Экимчан к медикам», — цитирует Медведева «РИА Новости».

По его словам, на борту также находились предприниматель из Приамурья, собственник вертолета Сергей Мельниченко, у которого в результате инцидента разбита голова и житель Хабаровского края Цымбалов, получивший перелом позвоночника. Их везут санавиацией в Благовещенск.

Медведев добавил, что туда же доставят тело Ежкова, а потом отправят в Москву.

Вертолет «Газель 342» в ночь на 21 мая совершил жесткую посадку в районе рек Шекли и Уда Тугуро-Чумиканского района.

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