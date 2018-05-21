Выживших при жесткой посадке вертолета в Хабаровске госпитализировали

Двое пострадавших во время жесткой посадки вертолета в Хабаровском крае госпитализированы. Их забрал с места происшествия и доставил в больницу вертолет Ми-2. Об этом сообщили в администрации Тугуро-Чумиканского района.

«Два человека доставлены в больницу поселка Экимчан», — приводит сообщение администрации «Интерфакс».

Вертолет «Газель 342» совершил жесткую посадку в районе рек Шекли и Уда Тугуро-Чумиканского района Хабаровского края в ночь на 21 мая. Во время приземления воздушное судно загорелось.

На борту находились три человека. Все выжили, однако позднее один мужчина скончался от сердечного приступа.

По последним данным, погибший и пострадавшие являются жителями Амурской области.

20 мая сообщалось, что спортивный самолет Су-29 совершил жесткую посадку в Ленинградской области. В результате инцидента один человек погиб.