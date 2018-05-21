СК начал проверку после жесткой посадки вертолета в Хабаровском крае

Следственный комитет проводит проверку после жесткой посадки вертолета в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края, в результате которой два человека пострадали.

По данным Дальневосточного следственного управления на транспорте СКР, собственником вертолета является индивидуальный предприниматель из Амурской области.

Проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного статьей «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта», сообщается на сайте ведомства.

В ночь на 21 мая вертолет «Газель 342» совершил жесткую посадку в районе рек Шекли и Уда Тугуро-Чумиканского района. Во время приземления воздушное судно загорелось. В момент ЧП в салоне находились три человека. Двоих пострадавших госпитализировали, еще один умер от сердечного приступа.