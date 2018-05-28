Рыбак пропал после опрокидывания лодки в Карелии

Лодка с двумя рыбаками опрокинулась на озере в Карелии. Одного из мужчин разыскивают спасатели.

Инцидент произошел на Юстозере в Кондопожском районе. Двое рыбаков отправились на рыбалку, перед этим употребив алкоголь. Во время рыбалки лодка опрокинулась. Один мужчина успел ухватиться за борт, второй ушел под воду, сообщает ИА «Карелinform» со ссылкой на сайт «Руна».

Поиски рыбака, который числится как пропавший без вести, ведутся третий день. Во время поисковой операции спасатели обнаружили на берегу кроссовки и бутылку водки.

Ранее портал iz.ru сообщал о пропавшем в Волгоградской области серфингисте. 47-летнего мужчину на местном водохранилище течение и ветер унесли далеко от берега, и родственники посчитали, что он утонул. На самом деле пропавший вышел на берег в другом районе и не смог сообщить о себе из-за разрядившегося телефона.