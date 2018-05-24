Пропавший в Волгоградской области серфингист нашелся в другом районе

Следователи в Волгоградской области прекратили проверку исчезновения мужчины, который приехал погостить к матери в Быковский район. Когда 47-летний дальнобойщик Игорь Фисенко занимался виндсерфингом на местном водохранилище, ветер и течение отнесли его далеко от берега. У родственников появились опасения, что он утонул.

На самом деле серфингист все-таки вышел на сушу, правда в поселке Горный Балыклей Дубовского района. При этом у мужчины разрядился телефон.

Приключение закончилось благополучно, пропавший сын вернулся домой к маме живым и здоровым, сообщает ИА «Новости Волгограда».