Инкассаторский автомобиль с деньгами утонул в луже на Кубани

Машина с инкассаторами застряла в огромной луже в Кропоткине в Краснодарском крае. Вытаскивать автомобиль пришлось спасателям.

Огромная лужа в районе Восточного туннеля образовалась после сильных дождей. Водитель инкассаторской машины пытался переехать подтопленный участок, однако автомобиль заглох в воде. По служебной инструкции инкассаторы не могли покинуть машину с деньгами. На место были вызваны спасатели.

По данным очевидцев, уровень воды доходил до окон инкассаторской машины. Прибывшие на место спасатели вытащили транспортное средство и откатили его на более сухой участок, пишет ИА KrasnodarMedia.

Как сообщал портал iz.ru, автомобиль с четырьмя девушками затонул в Новосибирской области. Иномарка не смогла преодолеть насыпную дамбу и рухнула в воду. Машина провалилась на глубину 2 м, затем ее стало относить течением. Водитель иномарки выбралась самостоятельно, трех пассажирок вытащили очевидцы.