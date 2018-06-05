Минобороны создает военное облачное хранилище

Вооруженные силы РФ получат «сверзащищенный iCloud» — закрытое «облачное» хранилище для служебной и секретной информации. Минобороны приступило к созданию сети территориально распределенных катастрофоустойчивых центров обработки данных (ТрКЦОД). Эту систему подключат к «военному интернету», не соединенному с обычным. Сегмент будущего комплекса уже функционирует в Южном военном округе. Стоимость всего проекта оценивается в 390 млн рублей.

Как рассказали «Известиям» в Минобороны, формирование ТрКЦОД будет завершено к 2020 году. За создание и развитие системы отвечает Главное управление развития информационных и телекоммуникационных технологий МО России. В нынешнем году будет выполнен основной объем работ, который обойдется государству в 245 млн рублей. Планируется, что полная стоимость системы составит 390 млн.

По данным «Известий», в Южном военном округе уже создан первый специализированный программно-технический центр. Система прошла испытания, и опыт ее применения признан успешным. В дальнейшем такие хранилища цифровой информации появятся в каждом военном округе. Это позволит максимально защитить данные от уничтожения. Пока будет функционировать хотя бы один сегмент ТрКЦОД, вся информация будет доступна пользователям.

Каждый сегмент — это, по сути, автономный центр обработки данных. Аналогичные распределенные структуры есть у хостинг-провайдеров и операторов связи. Внутри ТрКЦОД можно будет за считаные секунды передавать огромные массивы информации. Здесь реализуют технологии big data (больших данных), задействуют системы высокопроизводительных вычислений. Внутри сети военные развернули сервис электронной почты с защищенной передачей секретной информации, включая документы с грифом «Особой важности».

Дата-центр ТрКЦОД — это фактически «киберкрепость». Помещения с серверами будут иметь надежную охрану, автономное электропитание, надежные системы охлаждения и пожарной безопасности. Армейское «облако» будет функционировать только в ЗСПД — закрытом сегменте передачи данных. Во избежание утечек эта специальная сеть не соединена с обычным интернетом.

Доступ в помещения центров строго ограничен. Работающие с ЗСПД компьютеры защищены от подключений несертифицированных флешек и других внешних носителей данных. Всё программное обеспечение — исключительно российское. Получить доступ к информации в цифровом хранилище удастся только через ПК, которые сертифицированы службой защиты гостайны.

Серверы шифруют информацию, разбивают на несколько пакетов и передают дальше. При этом ее нельзя испортить или уничтожить, поскольку система будут постоянно создавать резервные копии.

Вооруженные силы РФ входят в число лидеров по импортозамещению в области высоких технологий, считает советник президента России по вопросам интернета Герман Клименко.

— В ведомстве прекрасно понимают, что современные технологии должны активно внедряться и использоваться, — рассказал «Известиям» Герман Клименко. — Поэтому сейчас идет активное проникновение IT в армию. Здесь эффективнее, чем в гражданских отраслях, применяют дроны, алгоритмы поддержки принятия решений и др. Управление массовыми полетами, перемещениями большого количества техники и людей — это важные и непростые проблемы. Армия их решает. Причем все отечественные военные технологии имеют два достоинства: они надежны и просты.

Необходимость создания подобной технологии для армии США обсуждается с 2017 года. К реализации такой системы привлекаются 50 IT-компаний. Планируется, что в следующем году Пентагон приступит к разработке концепции данной технологии. Проект американского «военного облака» оценивается в $10 млрд.