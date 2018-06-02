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В Афганистане найден сбитый 30 лет назад русский летчик

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Один из советских летчиков, пропавших в Афганистане, мог выжить.

Валерий Востротин, руководитель Союза десантников России, получил информацию из источников, которым можно доверять, о том, что на территории Афганистана найден летчик, который в 1980-е годы во время войны был сбит. Он изъявил желание вернуться на родину.

В списках пропавших без вести в 1987 году в Афганистане — лишь один офицер ВВС. Это старший лейтенант Пантелюк Сергей Иванович 1962 года рождения.

Предположительно, ранее он жил в городе Батайске Ростовской области. В Афганистане служил в 263-й отдельной разведывательной авиаэскадрилье ВВС.

27 октября 1987 года самолет Су-17, за штурвалом которого был Пантелюк, вылетел с аэродрома Баграм. Предположительно, борт сбили из ПЗРК в 180 км северо-восточнее Баграма. После крушения пилота могли забрать в плен и увезти в Пакистан.

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