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Дочь пропавшего в Афганистане летчика рассказала историю его исчезновения

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Фото: Личная страница/vk.com
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Жительница Батайска Лариса Пантелюк рассказала историю о своем отце — летчике Сергее Пантелюке, пропавшем в 1987 году в Афганистане. По словам 31-летней женщины, она никогда в жизни с ним не виделась. На момент его отъезда ее мама была на седьмом месяце беременности. Через четыре месяца после рождения самолет старшего лейтенанта сбили в провинции Кунар.

«Мама поседела за одну ночь, когда узнала, что папа пропал в Афганистане. Замуж она так и не вышла, всё ждала его. Долгое время эта тема была почти закрыта в нашей семье. Без слез об отце мама смогла говорить, только когда мне исполнилось 16 лет», — рассказала Пантелюк в беседе с kp.ru.

Она отметила, что ее отец подавал успехи в учебе. В память о нем в Ростовской области установили три мемориала, еще один памятник установили в афганской провинции Кунар.

В пятницу стало известно, что сбитый в Афганистане в 1980-е годы советский летчик оказался жив. Его имя и фамилия из-за соображений конфиденциальности остаются засекреченными. По данным газеты «Коммерсант», в списках пропавших без вести в Афганистане за 1987 год значится лишь один военнослужащий ВВС, старший лейтенант Пантелюк Сергей Иванович 1962 года рождения.

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