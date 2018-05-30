Шесть человек погибли и более 20 пострадали при взрывах в Афганистане

Шесть человек погибли и 25 пострадали в результате двух взрывов в южной и восточной провинциях Афганистана. Об этом сообщают местные СМИ.

Первый взрыв прогремел в провинции Логар на востоке страны рядом с полицейским участком. Боевики подорвали автомобиль и проникли в здание, пишет агентство Khaama Press.

В результате были убиты трое стражей порядка, еще четверо их коллег получили ранения. Кроме того, пострадали восемь мирных жителей. Напавших ликвидировали. Ответственность за теракт взяли на себя боевики запрещенного в РФ радикального движения «Талибан».

Второй взрыв произошел в городе Кандагар, передает телеканал 1TV. В результате погибли три местных жителя, пострадали 13 человек. Пока не установлено, кто стоит за этим терактом.

23 мая в столице Афганистана Кабуле рядом с одним из полицейских участков прогремел мощный взрыв. В результате пострадали три человека, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов.