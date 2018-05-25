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Число пострадавших от взрыва самодельной бомбы в Канаде выросло до 15 человек

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Фото: REUTERS/Mark Blinch
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Не менее 15 человек пострадали в результате взрыва самодельной бомбы в ресторане канадского города Миссиссога в провинции Онтарио. Ведется розыск подозреваемых в организации взрыва, сообщает Associated Press.

По предварительной версии, взрывное устройство заложили и привели в действие двое неизвестных. После этого они убежали, передает НСН.

Злоумышленники были одеты в черные толстовки с капюшонами. Полиция Миссиссога — пригорода столицы провинции Онтарио Торонто — выложила их фотографии с камер наблюдения в официальный Twitter.

Взрыв прогремел в 22:30 по местному времени в четверг, 24 мая, (5:30 пятницы мск) в ресторане индийской кухни недалеко от торгового центра.

Трое пострадавших находятся в критическом состоянии. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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