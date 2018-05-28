Француз погиб при взрыве купленной на барахолке гранаты

Гражданин Франции погиб в результате взрыва гранаты, которую он купил на блошином рынке.

Как пишет издание Est Republicain, 68-летний француз из коммуны Дамлевьер приобрел четыре гранаты. Одна из гранат взорвалась прямо у него в руках, когда он принес свои покупки в гараж.

По словам прокурора, погибший вероятно был коллекционером, так как при осмотре гаража были обнаружены другие взрывоопасные предметы. Продавец оружия был арестован сотрудниками полиции.