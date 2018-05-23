Три человека пострадали при взрыве у полицейского участка в Кабуле

Крупный взрыв прогремел у одного из полицейских участков в столице Афганистана Кабуле. По предварительным данным, пострадали двое полицейских и мирный житель.

Взрыв прогремел у 5-го полицейского участка. Источник агентства Khaama Press сообщил, что боевики привели в действие магнитную бомбу. Целью был автомобиль полиции.

19 мая на стадионе в городе Джелалабад на востоке Афганистана прогремели три мощных взрыва. Инцидент произошел во время матча по крикету. Жертвами теракта стали не менее восьми человек, еще 45 получили ранения различной степени тяжести.

В конце марта российский МИД выразил обеспокоенность в связи ростом активности террористических группировок «Талибан» и ИГ (запрещены в России) в Афганистане. В конце февраля Лавров сказал, что военные США и НАТО замалчивают и пытаются отрицать присутствие террористов в этой стране.