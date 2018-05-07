Переодетые в паранджу талибы застрелили полицейских в Афганистане

Талибы, переодетые в паранджу, застрелили трех полицейских на западе Афганистана, передает в понедельник, 7 мая, «Интерфакс».

Боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ. — Ред.) устроили засаду в населенном пункте Обод-Бозор, они расстреляли полицейский патруль. Инцидент произошел на территории вновь образованного уезда Зовал в провинции Герат.

Ранее в этот же день сообщалось, что в северной афганской провинции Баглан талибы взяли в плен семь инженеров из Индии.

В конце марта российский МИД выразил обеспокоенность в связи ростом активности террористических группировок «Талибан» и ИГ (запрещены в России) в Афганистане. В конце февраля Лавров сказал, что военные США и НАТО замалчивают и пытаются отрицать присутствие террористов в этой стране.