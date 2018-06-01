Сбитый в Афганистане в 1980-е годы советский летчик оказался жив

Советский военный летчик, сбитый в Афганистане и считавшийся пропавшим без вести, оказался жив. Об этом сообщил руководитель Союза десантников России, Герой СССР, генерал-полковник Валерий Востротин.

Он отметил, что в настоящий момент летчик находится на территории Афганистана и ему требуется финансовая, дипломатическая и административная помощь, информирует 1 июня «РИА Новости».

Востротин подчеркнул, что судьба пропавшего летчика обсуждалась на вручении наград и премий «Боевое братство — Battle brotherhood» — «Боевые сестры — Battle Sisterhood». Он не стал уточнять имя и фамилию пилота, указав на конфиденциальность информации.

Афганская война, продлившаяся с 1979 по 1989 год, стоила жизни тысячам советских военнослужащих — официальная статистика, опубликованная еще в 1989 году, оценивала потери в 13 тыс. человек, однако эта цифра не учитывала тех, кто позднее скончался от ран в госпиталях.

По данным других исследователей, потери могли превысить 20 тыс. человек. В ходе военной кампании также были сбиты 125 боевых самолетов ВВС СССР.